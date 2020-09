Etats-Unis : une journaliste confirme ses propos sur les soldats morts, Donald Trump demande son renvoi

Donald Trump contre-attaque. Le président américain a demandé vendredi 4 septembre le renvoi de la journaliste Jennifer Griffin travaillant pour la chaîne conservatrice Fox News pour avoir confirmé en partie ses propos "dénigrant" des soldats américains morts au combat, initialement rapportés dans le magazine The Atlantic. "Jennifer Griffin devrait être virée pour ce genre de reportage. Elle ne nous a même pas appelés pour une réaction. Fox News c'est plus ce que c'était", a tweeté vendredi Donald Trump.



Jennifer Griffin of Fox News Did Not Confirm ‘Most Salacious‘ Part of Atlantic Story https://t.co/rUpbSWhHac via @BreitbartNews All refuted by many witnesses. Jennifer Griffin should be fired for this kind of reporting. Never even called us for comment. @FoxNews is gone!