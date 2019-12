États-Unis : une fusillade a eu lieu dans une base aéronavale de Floride

Dans la base aérienne ultra-sécurisée de Pensacola, dans l'État américain de Floride, un élève pilote a ouvert le feu vendredi 6 décembre dans une des salles de cours. Le tireur, un élève saoudien en formation à la base, a eu le temps de tuer trois personnes avant qu'il ne soit abattu par les forces de police. Avant l'attaque, il avait publié des messages hostiles aux États-Unis : "Je suis contre le mal, et l'Amérique dans son ensemble s'est transformée en nation du mal", avait-il écrit sur Twitter.

Colère du peuple saoudien

La base de Pensacola accueille 16 000 personnes, dont plusieurs centaines de Saoudiens, pays allié des États-Unis. Sur ce site sensible, personne ne peut entrer avec une arme, ce qui étonne le chef de la police locale. "La scène de crime était comme le tournage d'un film. On ne s'attend pas à ce que quelque chose comme ça arrive ici", selon David Morgan, shérif du comté d'Escambia en Floride. Le président américain Donald Trump a déclaré : "Le roi Salmane m'a appelé pour me dire que les Saoudiens sont très en colère contre l'action barbare menés par le tireur".

