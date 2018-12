Etats-Unis : un juge déclare l'Obamacare inconstitutionnel, Trump parle d'une "bonne nouvelle pour l'Amérique"

Un juge fédéral américain a déclaré inconstitutionnel, vendredi, le système de couverture médicale universelle dit Obamacare, une décision saluée par le président Donald Trump mais contre laquelle l'opposition démocrate promet de faire appel. Le juge de district du Texas Reed O'Connor a rendu son jugement après avoir été saisi par plusieurs procureurs républicains et un gouverneur opposés à cette loi emblématique de la présidence de Barack Obama, promulguée en 2010.

Ce cas a toutes les chances de venir devant la Cour suprême, où cinq des neuf juges qui avaient décidé dans une affaire distincte de maintenir l'Obamacare en 2012 sont encore en place. Donald Trump a rapidement salué la décision du juge texan. "Wow, mais ce n'est pas une surprise, l'Obamacare vient d'être jugé INCONSTITUTIONNEL par un juge hautement respecté du Texas. Bonne nouvelle pour l'Amérique !" a-t-il tweeté. "Comme je l'ai toujours prédit, l'Obamacare été démoli comme étant un désastre INCONSTITUTIONNEL", a-t-il ajouté.

Wow, but not surprisingly, ObamaCare was just ruled UNCONSTITUTIONAL by a highly respected judge in Texas. Great news for America!