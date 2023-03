Etats-Unis : un grand jury vote l'inculpation au pénal de l'ancien président Donald Trump, accusé d'avoir acheté le silence d'une actrice porno en pleine campagne électorale 2016

L'ancien président américain est accusé d'avoir acheté le silence d'une actrice en 2016, en pleine campagne électorale. Ce paiement pourrait avoir violé les lois de financement électoral.

L'étau se resserre autour de Donald Trump. Un grand jury d'un tribunal de New York a voté l'inculpation au pénal de l'ancien président dans une affaire d'achat du silence d'une actrice de films X en 2016, rapportent jeudi 30 mars des médias américains, dont le New York Times et CNN (en anglais). La justice considère que ce paiement pourrait être un don dissimulé à la campagne électorale de Trump, en violation des lois de financement électoral.

C'est un fait sans précédent pour un ancien président. Donald Trump, qui rêve de la reconquérir en 2024, devrait être formellement inculpé dans les prochains jours par la justice de l'Etat de New York et son procureur pour Manhattan, Alvin Bragg, pour le versement de 130 000 dollars à l'actrice et réalisatrice de films pornographiques Stormy Daniels.

Depuis des années, la justice cherche à déterminer si, en effectuant ce paiement, l'ex-président républicain de 76 ans s'est rendu coupable de fausses déclarations, une infraction mineure, ou de manquement aux lois sur le financement électoral, un délit pénal. L'objectif était qu'elle taise une supposée relation extraconjugale 10 ans plus tôt.