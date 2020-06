Etats-Unis : Trump menace d'user de la "force" face aux manifestants, Twitter masque son message

Fin mai, Twitter avait déjà mis en garde le président américain. Mardi 23 juin, le réseau social préféré de Donald Trump a décidé de masquer un de ses messages dans lequel le chef d'Etat menaçait d'user d'une "force conséquente" si des manifestants tentaient d'établir une "zone autonome" à Washington.

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!