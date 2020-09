Etats- Unis : tensions entre Donald Trump et l’armée

Rien ne va plus entre Donald Trump et l’armée américaine. Le magazine Atlantic relève des propos qu’aurait tenu le président lors d’un séjour en France en 2018, au cours duquel il aurait qualifié les soldats américains de la Première Guerre mondiale de "crétins" et de "losers". Il aurait également annulé, par manque de considération, sa visite au cimetière américain de Bois-Belleau (Aisne).





La Maison Blanche dément



Le président des Etats-Unis a réagi. "Ce sont des mensonges écrits par un magazine qui ne fera sûrement pas long feu", dit Donald Trump. Pour les familles des soldats morts au combat, le mal est fait. Elles ont enregistré un clip très médiatisé, sur lequel plusieurs parents se filment en récitant la phrase "Mon fils n’était pas un loser". Les voix des militaires, traditionnellement acquises aux candidats républicains, pourraient cette année ne pas être en faveur de Donald Trump.

