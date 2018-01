États-Unis : les femmes contre Trump

Aux portes de la Maison-Blanche, à Washington DC (États-Unis), plusieurs milliers de femmes sont venues crier leur colère à quelques dizaines de mètres seulement du bureau de Donald Trump. Même mobilisation à New York, au pied de la Trump Tower. Les revendications sont nombreuses, mais les manifestants dénoncent notamment les menaces qui pèsent sur l'avortement dans leur pays. Pendant que de millions de personnes manifestaient contre lui à travers le pays, le président a décidé de leur répondre sur Twitter, non sans ironie : "Superbe météo dans le pays, une journée parfaite pour que toutes les femmes puissent défiler. Sortez donc pour célébrer notre succès économique et le taux de chômage le plus bas pour les femmes depuis 18 ans", a-t-il répliqué.

Rassemblement féministe, mais aussi politique

Dans un contexte marqué par l'affaire Harvey Weinstein, des nombreuses personnalités américaines, telles que Whoopi Goldberg ou Eva Longoria, se sont exprimées à travers le pays. Un rassemblement féministe, mais aussi un rendez-vous politique pour le Parti démocrate : les élections de mi-mandat sont prévues pour le mois de novembre prochain.