États-Unis : les enfants de migrants, otages des autorités

Des cages dans un hangar de la police de l'immigration américaine, des parents et des enfants migrants illégaux, que les officiers séparent dans certains cas. Ces images ont suscité un tollé aux États-Unis. 2 000 mineurs de plus de quatre ans ont ainsi été coupés de leur famille en un mois. Voilà ce que l'administration de Donald Trump appelle la "tolérance zéro". Comme l'a rappelé le président américain, "les États-Unis ne seront pas un camp de migrants et ne seront pas non plus un centre d'accueil pour réfugiés", avant d'ajouter : "Regardez ce qu'il se passe en Europe et ailleurs ! On ne peut pas autoriser ça ici, pas tant que je serai là."

Le pays "doit aussi être gouverné avec le coeur"

Par le passé, la police fermait les yeux sur les familles de sans-papiers arrêtées aux frontières : les parents n'étaient pas jugés ou envoyés en prison, car aucune administration ne voulait incarcérer les enfants. Mais depuis un mois, les parents partent en prison, et les enfants restent dans des centres de rétention pour une durée indéterminée. Les démocrates crient au scandale, et même Melania Trump, la première Dame, est sortie de sa réserve, déclarant que "le pays doit respecter les lois, mais doit aussi être gouverné avec le coeur". Si Donald Trump a bien compris les attaques, y compris celles de sa femme, ce qu'il veut en échange du gel de la séparation des familles, ce sont les milliards nécessaires à la construction du mur entre le Mexique et les États-Unis.

