Etats-Unis : la justice interdit à Donald Trump tout commentaire public sur les juges, les procureurs ou les témoins en vue de son principal procès

Cette décision a été prise par la juge au procès fédéral de l'ex-président américain, poursuivi dans ce dossier pour ses tentatives d'inverser les résultats de l'élection de 2020, et notamment l'assaut du Capitole en janvier 2021.

Temps de lecture : 1 min

Il ne pourra plus traiter le procureur spécial Jack Smith de "cinglé" et ses collègues de "voyous". La juge au procès fédéral de Donald Trump, poursuivi pour ses tentatives d'inverser les résultats de l'élection présidentielle américaine de 2020, et notamment l'assaut du Capitole en janvier 2021, lui a interdit lundi 16 octobre tout commentaire public visant les procureurs, les juges et employés du tribunal, et les témoins. "Quelque chose de terrible est arrivé à la démocratie aujourd'hui", a aussitôt réagi sur les réseaux sociaux l'ex-président américain, qui a annoncé son intention de faire appel, criant une fois encore à la "chasse aux sorcières".

La candidature de Donald Trump pour la présidentielle de 2024 "ne lui donne pas carte blanche pour vilipender des fonctionnaires qui font simplement leur travail", a déclaré la juge Tanya Chutkan devant un tribunal de Washington. Lors des débats qui ont duré deux heures, elle a divisé les cibles de la vindicte de Donald Trump en cinq catégories. La juge a rejeté la requête des procureurs pour la capitale fédérale et sa population, ainsi que pour l'administration Biden, y compris son ministère de la Justice, surnommé par Donald Trump "ministère de l'Injustice", les estimant suffisamment protégées par les règles déjà en vigueur.

Elle a en revanche considéré comme nécessaire d'accorder une protection supplémentaire aux trois autres catégories : les procureurs, les juges et employés du tribunal, et les témoins potentiels. Le favori des primaires républicaines pourra ainsi continuer à se déchaîner contre son successeur démocrate Joe Biden, systématiquement affublé du sobriquet de "crapule". Il sera aussi permis à Donald Trump de s'en prendre à son ancien vice-président, Mike Pence, sur le plan politique, mais pas sur son statut de potentiel témoin dans ce dossier.