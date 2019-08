États-Unis : forte émotion après les fusillades

Des bougies, des larmes, une émotion encore intense. À Dayton (Ohio), aux États-Unis, les habitants sont venus honorer la mémoire des neuf victimes. Une veillée solennelle dans une ville meurtrie. "Nous pleurons, nous sommes sous le choc, dans la confusion et la douleur. Nous sommes en deuil ensemble", témoigne une intervenante devant la foule massée.

Chaîne humaine à El Paso

À El Paso, au Texas, même émotion. Dans le silence, ils sont des milliers à former une immense chaîne humaine. Des habitants émus et en colère. "C'est difficile d'admettre que quelqu'un s'en prenne à vous, à votre famille et à vos proches parce qu'ils considèrent que vous êtes des envahisseurs, parce qu'ils n'approuvent pas vos origines", confie une habitante. Près du lieu de la tuerie, certains viennent déposer des fleurs. El Paso, une ville endeuillée et solidaire, par dizaines, les habitants viennent donner leur sang.

Le JT

Les autres sujets du JT