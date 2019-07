Etats-Unis : en visite dans un centre de détention, le vice-président estime que les migrants sont "bien traités"

La visite de Mike Pence se tenait au moment où plusieurs manifestations avaient lieu dans le pays pour protester contre ces centres de rétention pour migrants qualifiés de "camps de concentration" par les protestataires.

"Je ne suis pas surpris par ce que j'ai vu". Le vice-président américain, Mike Pence, s'est rendu vendredi 12 juillet dans le camp de migrants de McAllen au Texas, dénonçant à cette occasion la crise migratoire qui "submerge notre système", ont rapporté des médias américains.

"Je savais que nous verrions un système qui est surpeuplé. Il est débordé et c'est la raison pour laquelle le Congrès se devait d'agir", a déclaré le vice-président américain à la presse. Le vice-président a affirmé sur Twitter que les familles et les enfants détenus dans ce centre "étaient bien traités" et a accusé les démocrates d'être responsables de cette situation.

ignoring the excellent care being provided to families and children. Our great @CBP agents deserve better and the American people deserve the whole story from CNN! pic.twitter.com/hsKsU6umhW — Vice President Mike Pence (@VP) 13 juillet 2019

Des conditions de détention épouvantables

Des reporters ont été autorisés à rejoindre la scène pendant 90 secondes. Ils ont constaté que 384 hommes étaient entassés derrière des barreaux et vivaient dans une atmosphère étouffante, sans lits, matelas ou oreillers. Tous n'avaient pas suffisamment d'espace pour pouvoir s'allonger et ont fait état d'une odeur "horrible" dans le centre, précise NBC News (en anglais). Un groupe d'hommes détenus derrière la grille a crié à l'adresse des caméras : "Pas de douche, pas de douche !"

New video shows severe overcrowding of men in cages at Texas detainment facility during VP Pence's visit Friday.



A group of men detained behind chain link fencing shouted to news cameras, "No shower, no shower!" https://t.co/iysmT8IUE1 pic.twitter.com/35KKyxb6w8 — NBC News (@NBCNews) 13 juillet 2019

Certains ont interpellé les journalistes pour leur expliquer qu'ils étaient là depuis 40 jours ou plus, qu'ils étaient affamés ou voulaient se laver les dents. Michael Banks, un agent de patrouille du poste de McAllen, a assuré qu'aucun d'entre eux n'était là depuis plus de 32 jours. Il a toutefois concédé que beaucoup des personnes détenues n'étaient pas passés sous la douche depuis dix ou vingt jours mais que trois plats chauds leur étaient fournis quotidiennement.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont dénoncé l'attitude stoïque du vice-président, debout, les bras croisés, se tenant à distance des dizaines de personnes détenues derrière des barreaux.

Des centres qualifiés de "camps de concentration"

Mike Pence a accusé les démocrates d'avoir accentué la crise migratoire en s'opposant aux initiatives du président Donald Trump. Les démocrates ont finalement permis au Congrès d'approuver une aide d'urgence de 6,4 milliards de dollars pour faire face à la crise suscitée par l'afflux de migrants vers les Etats-Unis, pour la plupart venus des pays d'Amérique centrale.

La visite de Mike Pence se tenait au moment où plusieurs manifestations avaient lieu dans le pays pour protester contre ces centres de rétention pour migrants qualifiés de "camps de concentration" par les protestataires.