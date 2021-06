Etats-Unis : "en 2024, on n'aura même plus de pays", assure Donald Trump lors d'un meeting pour lancer la bataille des élections de mi-mandat

En route pour 2024. Donald Trump a officiellement lancé samedi 26 juin la campagne des élections américaines de mi-mandat, en retrouvant dans l'Ohio l'ambiance des meetings qu'il affectionne, avec un œil déjà fixé sur la prochaine présidentielle dans trois ans. Il s'agissait du "tout premier meeting de l'élection de 2022", a-t-il souligné en introduction, l'événement ayant été organisé en soutien d'un candidat républicain au Congrès. "Nous allons reprendre la Chambre (des représentants), nous allons reprendre le Sénat", a martelé l'ancien président.

La rengaine de la fraude électorale

Célèbre pour ses meetings en plein air à l'atmosphère survoltée, Donald Trump a renoué, pour la première fois depuis qu'il a quitté la Maison Blanche il y a cinq mois, avec tous les codes de ces rendez-vous lors d'un discours énergique d'une heure et demie. Il a ressorti ses thèmes de prédilection : une Amérique courant "à sa perte" à cause de Joe Biden et les allégations d'élection "volée" par les démocrates en 2020.

"Joe Biden est en train de détruire notre nation, juste sous nos yeux. Qui diable sait ce qu'il va se passer en 2024, on n'aura même plus de pays!" Donald Trump meeting

Le magnat de l'immobilier de 75 ans n'a toujours pas reconnu explicitement la victoire de son successeur. "Nous avons gagné l'élection deux fois, et il est possible que nous devions la regagner une troisième fois", a-t-il déclaré.

"Faux républicain"

Ce meeting était organisé pour soutenir un ancien conseiller de Donald Trump, Max Miller, qui se présente contre un républicain siégeant à la Chambre des représentants, Anthony Gonzalez. Ce dernier, qui représente l'Ohio, fut l'un des dix républicains de la chambre basse, sur 211, à voter en faveur de la mise en accusation de Donald Trump lors de son procès en destitution pour "incitation à l'insurrection" après les événements du Capitole le 6 janvier dernier. "Anthony Gonzales est un faux républicain et une disgrâce pour votre Etat", a lancé Donald Trump, en louant au contraire les talents de Max Miller. "Max sera dur sur l'immigration (...) il protégera les emplois de l'Ohio tout comme je l'ai fait."