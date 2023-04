États-Unis : Donald Trump va comparaître devant le tribunal de New-York

Mardi 4 avril, Donald Trump va comparaître devant la justice new-yorkaise pour une affaire de pot de vin versé à une femme avec laquelle il aurait entretenu une relation. Avant l’audience, les soutiens de l’ancien Président républicain s’organisent.

Lundi 3 avril, Donald Trump ne fait pas profil bas devant les centaines de caméras qui l’attendent à New-York (Etats-Unis). À l’entrée de la tour Trump, sur la Ve avenue, l’ancien Président a fait un salut fier. C’est dans cet immeuble qu’il va passer ses dernières heures avant cette audience historique. Donald Trump est poursuivi pour avoir acheté le silence d’une actrice pornographique, Stormy Daniels, avec l’argent de sa campagne, en 2016. Jamais un ancien président américain n’a comparu devant un tribunal de New York.

Une Amérique divisée

L’Amérique est fascinée est toujours aussi divisée. Quelques-uns de ses plus fervents supporteurs l’attendent, toujours prêts à le soutenir. "On soutient cet homme. On aime le Président Trump, le vrai Président", assure un soutien. Dans un New York profondément démocrate, les anti-Trump l’imaginent volontiers condamné. Au tribunal, Donald Trump devrait se soumettre au même rituel que les prévenus ordinaires. Ses charges lui seront notifiées. L’ancien Président se servira-t-il d’une salle d’audience comme d’une salle de meeting pour galvaniser ses troupes. Face aux craintes de débordement, le Président Biden affiche sa sérénité.