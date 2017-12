États-Unis : Donald Trump, un président pas comme les autres

Son arrivée à la Maison-Blanche a stupéfait le monde entier. Le 20 janvier 2017, Donald Trump, le poing levé, devient le 45e président des États-Unis. Le milliardaire affirme un style musclé jusque dans ses poignées de mains réputées féroces et scrutées par les observateurs.

Twitter, son joujou préféré

2017 signe la crispation des rapports entre la Corée du Nord et les États-Unis. Donald Trump et Kim Jong-Un échangent déclarations et tweets assassins. Twitter est le terrain de jeu favori du nouveau président américain. Sur ce réseau social, il ne cesse d'accuser violemment la presse de véhiculer de fausses informations.

S'il échoue à abroger l'Obamacare, Donald Trump retire les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Il finit sa première année de mandat en faisant adopter par le Congrès sa grande réforme fiscale : une baisse d'impôts de 1 500 milliards de dollars.

