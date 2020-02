VIDEO. Donald Trump refuse de serrer la main à Nancy Pelosi, qui déchire son discours sur l'état de l'Union

Les tensions entre le président américain et la cheffe de file de l'opposition démocrate se sont exacerbées mardi soir au Congrès.

Rien ne va plus entre Donald Trump et Nancy Pelosi. Les tensions entre le président américain et la cheffe de file de l'opposition démocrate se sont exacerbées à l'occasion du discours sur l'état de l'Union, mardi 5 février au Congrès. Le premier a refusé de serrer la main de la présidente démocrate de la Chambre des représentants, où a été votée en décembre sa mise en accusation, lui tendant simplement une copie de son discours.

Nancy Pelosi, qui ne s'était plus entretenue avec Donald Trump depuis une réunion avortée à la Maison blanche il y a quatre mois, a semblé décontenancée. Elle a omis les formules d'usage avec lesquelles la "speaker" annonce traditionnellement le discours du président. "Membres du Congrès, le président des Etats-Unis", s'est contenté de dire Pelosi pour présenter Donald Trump.

WATCH: President Trump arrives to deliver his State of the Union address and appears to avoid shaking hands with Speaker Nancy Pelosi. #SOTU pic.twitter.com/Xe11aGODfJ — NBC News (@NBCNews) February 5, 2020

Standing ovation républicaines

A la veille de son vraisemblable acquittement par le Sénat, Donald Trump n'a pas évoqué le sujet de l'"impeachment" mais les cicatrices de la bataille bipartisane autour de sa destitution sautaient aux yeux : les républicains, debout, ont acclamé Trump à son arrivée au Congrès tandis que les démocrates sont pour la plupart restés assis.

La présidente de la Chambre a plusieurs fois secoué la tête pour marquer sa désapprobation durant le discours, pendant que le camp démocrate restait assis et de marbre face aux standing ovation républicaines.

Lorsque le président républicain a terminé son discours, la représentante démocrate s'est levée et a ostensiblement déchiré la copie du discours qu'il lui avait remise.

Speaker of the House Nancy Pelosi ripped up her printed copy of President Trump's State of the Union address as he concluded his remarks. #sotu https://t.co/lO6zVHAcxc pic.twitter.com/LWbPNuQEWd — CNN (@CNN) February 5, 2020

"C'était la chose la plus courtoise à faire"

A la sortie, priée par un journaliste de dire pourquoi elle avait eu ce geste, elle a lancé une réponse sybilline : "Parce que c'était la chose la plus courtoise à faire, par rapport aux alternatives."

La Maison Blanche a réagi en déplorant que Nancy Pelosi ait ainsi symboliquement "déchiré" un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, un bébé qui a survécu après être né prématuré à seulement 21 semaines de grossesse, ou encore la famille de Kayla Mueller, tuée par les jihadistes du groupe Etat islamique en Syrie - autant d'invités qui étaient dans les travées du Congrés et que Donald Trump avait cités dans son discours.