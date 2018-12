Etats-Unis : Donald Trump nomme une ancienne journaliste de Fox News ambassadrice à l'ONU

Le président américain Donald Trump a choisi une ancienne journaliste de Fox News pour devenir l'avocate de sa politique étrangère à l'ONU. Il a nommé Heather Nauert, propulsée l'an dernier porte-parole de la diplomatie américaine alors qu'elle n'avait aucune expérience politique préalable, comme ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU en remplacement de Nikki Haley. Sa nomination doit encore être confirmée par le Sénat.



I am pleased to announce that Heather Nauert, Spokeswoman for the United States Department of State, will be nominated to serve as United Nations Ambassador. I want to congratulate Heather, and thank Ambassador Nikki Haley for her great service to our Country!