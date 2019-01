États-Unis : Donald Trump négocie pour son mur avec les Démocrates

Il promettait une annonce majeure. Donald Trump s’est exprimé dans la soirée du samedi 19 janvier, alors que l’administration fédérale est paralysée depuis cinq semaines en raison d’un désaccord entre le président des États-Unis et les Démocrates sur la construction d’un mur anti-migrants à la frontière mexicaine. En direct de Washington (États-Unis), Loïc de La Mornais fait le point.

Une mesure démocrate en échange du mur ?

"C’est un Donald Trump plus posé, moins vindicatif que d’habitude qui s’est adressé aux Américains, explique le journaliste. Il a fait une proposition aux Démocrates après cinq semaines de ‘shutdown.’ D’abord recruter plus d’agents de la police aux frontières pour surveiller la frontière avec le Mexique. Recruter aussi plus de juges à l’immigration et surtout une vraie proposition, quasiment démocrate, accorder une protection, un sursis temporaire de trois ans à un certain nombre de migrants déjà entrés sur le territoire américain, notamment les ‘dreamers’, c’est-à-dire les jeunes mineurs arrivés illégalement avec leurs parents. (…) En échange, il tient toujours à ses cinq milliards d’euros environ pour financer son mur."

Le JT

Les autres sujets du JT