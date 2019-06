États-Unis : Donald Trump lance sa campagne pour un second mandat

"Je suis devant vous pour lancer officiellement ma campagne pour un second mandat de président des États-Unis", voilà les mots du président américain que ses 20 000 supporters attendaient. "Quatre ans de plus !", scande la foule. "Il est incroyable, je l'adore", s'écrit une spectatrice. "Vous verrez, il gagnera encore plus largement", espère un homme. Donald Trump est venu en famille, avec ses deux fils, leurs compagnes, ses deux filles dont Ivanka, sa conseillère, et son épouse.

Mêmes thèmes, mêmes slogans

Le président vante son bilan, notamment économique, son point fort : "Notre économie resplendit, elle est en pleine croissance". "On n'a jamais eu autant d'emplois, notre taux de chômage est au plus bas depuis cinquante ans", soutient une supportrice. Et si le mur à la frontière avec le Mexique n'est pas construit, ce n'est pas de la faute du président : "Il a face à lui, au Congrès, trop de gens qui ne font rien d'autre que de résister à tout ce qu'il fait", explique une autre femme. Le lancement de campagne s'est fait sans aucune nouveauté sur le fond. À écouter son discours, c'est comme si Donald Trump recommençait la campagne de 2016, avec les mêmes thèmes, les mêmes slogans et espère-t-il, le même résultat.

