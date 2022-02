Etats-Unis : Donald Trump et deux de ses enfants vont devoir témoigner dans une enquête sur leurs pratiques fiscales

Nouveau revers pour Donald Trump, au moment où il laisse courir les doutes sur ses intentions pour la présidentielle de 2024. Un juge new-yorkais a ordonné jeudi 17 février à l'ancien président et deux de ses enfants, Donald Jr. et Ivanka, de témoigner sous serment dans le cadre de l'enquête civile sur les pratiques fiscales de son groupe.

Après une audience par visioconférence, le juge a rejeté la requête du camp Trump visant à faire annuler la demande de témoignage formulée par la procureure démocrate Letitia James, qui soupçonne l'homme d'affaires de fraudes.

Soupçons de valorisations frauduleuses d'actifs

En conséquence, le juge a ordonné au 45e président des Etats-Unis, de "venir déposer dans les 21 jours à compter de cette décision", soit le 10 mars. Un ordre qui s'applique aussi à ses deux enfants, également dans le collimateur de Letitia James. L'homme d'affaires, âgé de 75 ans, peut cependant encore contester la décision du juge et pourrait, dans tous les cas, choisir de ne pas répondre aux questions de la procureure.

L'enquête civile avait connu une accélération en janvier quand Letitia James avait annoncé avoir réuni des "preuves significatives qui laissent penser que Donald J. Trump et la Trump Organization ont faussement et frauduleusement valorisé nombre d'actifs", afin d'obtenir des bénéfices économiques.

Cette procédure se déroule en parallèle d'une enquête distincte, pénale cette fois et menée par le bureau du procureur de Manhattan, dans laquelle la Trump Organization et son fidèle directeur financier, Allen Weisselberg, ont été inculpés de fraude fiscale. Ils ont plaidé non coupable et le procès doit s'ouvrir mi-2022.