États-Unis : Donald Trump de nouveau accusé de racisme

Encore une fois, Donald Trump divise l'Amérique. Dans un tweet virulent, il s'en prend à un élu noir de la Chambre des représentants, qui a osé critiquer sa politique migratoire. "Le district de Cummings est un désordre dégoûtant, infesté de rats et autres rongeurs. S'il passait plus de temps à Baltimore, il pourrait peut-être aider à nettoyer cet endroit dangereux et sale", a écrit Donald Trump sur les réseaux sociaux.

Toute la communauté afro-américaine est indignée

La ville de Baltimore, qui connaît de nombreux problèmes liés à la pauvreté, a réagi immédiatement. "On travaille encore pour développer cette ville et aider ceux qui ont besoin. C'est une insulte", a déclaré Bernard C. Young, le maire de Baltimore. Toute la communauté afro-américaine se sent touchée, à l'image d'un présentateur de CNN qui peine à retenir ses larmes. "Ces gens aiment leurs enfants. Ils ont prêté allégeance au drapeau comme tous les autres habitants de Baltimore. Ils sont américains", clame Victor Blackwell.

