Etats-Unis : des milliers de fans de Donald Trump ont manifesté à Washington, toujours convaincus de sa victoire

Ils demandent "quatre ans de plus." Plus d'un mois après l'élection de Joe Biden, une marée de casquettes rouges "Make America Great Again" a envahi le centre de Washington, samedi 12 décembre. Convaincus de la victoire de leur candidat, le président sortant Donald Trump, ils ont encore dénoncé, sans preuves, des "fraudes massives" à la présidentielle de novembre.



En dépit d'un ultime revers judiciaire la veille à la Cour suprême, brisant les derniers espoirs d'un renversement du scrutin en faveur du président sortant, plusieurs milliers de militants pro-Trump sont rassemblés sur Freedom Plaza, à quelques encablures de la Maison Blanche. Une foule nombreuse mais néanmoins en recul par rapport aux 10 000 manifestants soutenant le président sortant il y a un mois.

Le président lui-même refuse toujours de concéder sa défaite face à Joe Biden. "Wow! Des milliers de personnes se rassemblent à Washington pour empêcher qu'on nous vole l'élection", a-t-il salué samedi sur Twitter, avant que son hélicoptère ne survole la foule entonnant l'hymne américain.

Wow! Thousands of people forming in Washington (D.C.) for Stop the Steal. Didn’t know about this, but I’ll be seeing them! #MAGA