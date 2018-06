Etats-Unis-Corée du Nord : la fin de décennies de tensions ?

Poignée de main historique entre Donald Trump et Kim Jong-un, mardi 12 juin à Singapour. Une rencontre qui s'est visiblement bien passée, puisque le président américain a invité le leader nord-coréen à la Maison-Blanche. "Qui l'eût cru, le dictateur nord-coréen est passé de paria à homme d'État", souligne le journaliste de France 2 Arnaud Miguet, rappelant qu'un document a été signé par les deux hommes, même si "on n’en sait pas beaucoup plus sur son contenu, on ne sait pas s'il porte sur le processus de paix ou sur la dénucléarisation".

Une nouvelle ère ?

Le contenu de cet accord devrait être détaillé d'ici peu lors d'une conférence de presse à Singapour par les Américains. "Sans aucun doute aujourd'hui, le vent de l'histoire est en train probablement de tourner après ces années de tensions, ces décennies de tensions entre Américains et Nord-Coréens", conclut l'envoyé spécial de France 2 en direct de Singapour.

Le JT

Les autres sujets du JT