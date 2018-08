États-Unis-Chine : la guerre commerciale s’intensifie

Donald Trump veut augmenter à nouveau les taxes sur les biens chinois. De nouvelles déclarations ont été faites par le président américain dans la nuit. Elles relancent la guerre commerciale entre les deux pays. Pourtant, et ironie du sort, Donald Trump fabrique des drapeaux pour sa campagne 2020… en Chine ! Dans l’usine de production d’ailleurs, les ouvrières s’affairent : "S’ils mettent plus de droits de douane, nos ventes vont baisser, on espère que cela ne va pas arriver", explique cette femme.



Du pain bénit pour l’opposition

Leur best-seller est donc cet étendard de la campagne 2020 de Donald Trump. Chaque mois, 10 000 exemplaires sortent de l’usine. Dans cette usine, les femmes sont payées environ 380 €, soit une somme honnête en Chine. Un pied de nez dont les adversaires du candidat républicain se souviendront peut-être en 2020.

