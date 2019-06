Etats-Unis : 12 morts dans une fusillade en Virginie

Au lendemain du drame, des habitants de Virginia Beach se sont rassemblés pour un premier hommage. Samedi 31 mai, leur ville a connu la fusillade la plus meurtrière aux Etats-Unis depuis le début de l'année. 12 personnes ont été tuées dans un bâtiment qui abrite les services municipaux. Le tireur est arrivé vers 16 heures, à la fin de la journée de travail. Sur le parking, il abat une première personne au volant de sa voiture.



"On entendait des tirs sans arrêt"

Puis, il entre dans le bâtiment et fait feu au hasard. "On a juste entendu qu'il y a avait un tireur et on s'est barricadés dans les bureaux pour rester en sécurité. On entendait des tirs sans arrêt et la police qui nous disait de sortir", explique Megan Banton, témoin de la fusillade. Le meurtrier a été abattu après un long échange de tirs avec la police. Le tireur connaissait la plupart des victimes. L'assassin travaillait pour le département des travaux publics depuis 15 ans. Selon la presse américaine, il avait été récemment licencié. D'après le décompte d'une association américaine, la fusillade est la 150e aux Etats-Unis depuis le début de l'année.



