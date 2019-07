VIDEO. "Coupez vos émissions de gaz à effet de serre, sinon..." : à New York, les gratte-ciel polluants seront bientôt sanctionnés

Les gratte-ciel sont le symbole de New York (États-Unis). C'est la ville qui en compte le plus au monde. Mais les bâtiments vertigineux sont gourmands en énergie. Les gratte-ciel sont en effet les premiers pollueurs de la ville. La municipalité va donc leur demander 40% d'économie d'énergie en cinq ans. La tour Trump se dresse sur la 5e avenue. Pour les écologistes, c'est l'emblème de ces gratte-ciel qui polluent.

"Coupez vos émissions de gaz à effet de serre"

Les tours de Donald Trump sont les bâtiments qui émettent le plus de gaz à effet de serre à New York. Il y a quelques semaines, le maire de New York a lancé son offensive. "Nous avons un message pour Donald Trump : coupez vos émissions de gaz à effet de serre ou bien on va tailler dans ce qui compte pour vous, votre argent", a expliqué Bill de Blasio. La mairie a fait ses calculs : avec la nouvelle loi, les bâtiments de Donald Trump devront s'acquitter de plus de 2 millions de dollars d'amende par an s'il ne fait rien.

