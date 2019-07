Entre l'Iran et les États-Unis, la guerre des nerfs se poursuit

L'Iran s'est emparé dans le détroit d'Ormuz de deux pétroliers, dont un britannique. Des forces américaines vont être déployées en Arabie saoudite. De leur côté, Paris et Berlin mettent la pression sur Téhéran et demandent la libération sans délai du navire britannique et de son équipage.