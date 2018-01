EN IMAGES. Donald Trump parle de "pays de merde", les dessinateurs de presse lui mettent le nez dedans

Pour les dessinateurs de presse, les propos de Donald Trump sur l'immigration sont plus dignes des cabinets que du bureau ovale. Accusé d'avoir, lors d'une réunion à la Maison Blanche, jeudi 11 janvier, fustigé l'immigration en provenance de "pays de merde", citant Haïti et les pays africains, le président américain a choqué bien au delà des frontières des Etats-Unis.

Dénonçant "le racisme" et la "vulgarité" du milliardaire, les dessinateurs de presse, habitués à illustrer les frasques et propos souvent outranciers du chef d'Etat, ont décidé de le faire tomber de son trône.

Cuvette qui déborde, rouleaux de papier toilette, vols de mouches et (beaucoup) d'excréments... Voici une série d'œuvres entre scatologie et "Trumpophobie".

Well, we managed a full three days without a Trump cartoon… Today’s cartoon: 'Shithole President’ by Rice Araujo from Brazil. https://t.co/vHp6q7rVXN pic.twitter.com/EvaE50i2j0