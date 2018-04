Emmanuel Macron aux Etats-Unis : quel bilan pour cette visite ?

Anne Bourse, qui a suivi Emmanuel Macron pendant les trois jours de son séjour aux Etats-Unis, évoque "une visite contrastée entre diplomatie et faste : d'un côté les belles images de la relation entre Emmanuel Macron et Donald Trump et même des deux couples présidentiels [...] Sur le fond, la discussion s'est corsée et les divergences sont là". "Après cette visite d'Etat, les lignes n'ont pas bougé, de l'Iran au climat en passant par le commerce", ajoute Anne Bourse.

Un mois de mai crucial

"Une amitié pour quoi faire ? La réponse devrait arriver très vite", explique la journaliste, qui rappelle que le 1er mai prochain marque la fin de l'exemption des taxes douanières pour l'Europe et que l'attitude des Etats-Unis sera particulièrement surveillée. Le 12 mai arrivera également à échéance l'ultimatum au sujet de l'accord sur le nucléaire iranien. "Deux dates qui diront si Emmanuel Macron a réussi à infléchir les positions de Donald Trump", selon Anne Bourse.

