Elon Musk rétablit les comptes de personnalités bannies de Twitter, mais dit n'avoir "pas encore pris de décision" concernant Donald Trump

Arrivé depuis trois semaines, le nouveau patron de Twitter dicte ses règles. Elon Musk a annoncé, vendredi 18 novembre, que les comptes plusieurs comptes suspendus de la plateforme, (dont ceux de Kathy Griffin, Jordan Peterson et Babylon Bee), ont été réadmis sur la plateforme. Toutefois, il a précisé qu'il n'avait "pas encore pris de décision" concernant Donald Trump, banni du réseau social en janvier 2021, après l'assaut du Capitole par ses partisans.

Kathie Griffin, Jorden Peterson & Babylon Bee have been reinstated.



Trump decision has not yet been made.