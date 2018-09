Donald Trump : Y a-t-il un traître à la Maison Blanche ?

Un anonyme a pris la plume et signé une tribune au vitriol contre Donald Trump dans le New York Times. Le haut responsable dépeint le président dans des termes peu flatteurs : "amoral", "mesquin", "inefficace". Au point que ses collaborateurs lui déroberaient parfois des documents pour "contrecarrer les impulsions de Donald Trump".

Les démocrates sont alarmés

L'anonyme poursuit par ces mots rassurants : "les Américains doivent savoir qu'il y a quand même des adultes à la Maison Blanche". Donald Trump, en colère, parle de "trahison" et qualifie cet éditorial anonyme de "sans tripes". Au Congrès, les opposants démocrates s'alarment, "même au sein de sa propre administration, il y a une telle peur de son comportement instable que les gens retirent les documents de son bureau", s'inquiète Dick Durbin, un sénateur démocrate. Dans les couloirs de la Maison Blanche, la chasse à l'informateur serait lancée et une atmosphère de suspicion généralisée envahit les lieux. Le vice-président Mike Pence et le secrétaire d'État Mike Pompeo ont jugé préférable de proclamer leur innocence.

Le JT

Les autres sujets du JT