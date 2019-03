Donald Trump veut reconnaître la souveraineté d'Israël sur le Golan

Le président américain Donald Trump a émis le souhait de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, jeudi 21 mars. Ce plateau a en partie été occupé par l'armée israélienne lors de la guerre des Six-Jours en 1967, qui en a chassé les forces syriennes. Il a été annexé en 1981 par l'Etat hébreu, mais cette décision n'a jamais été reconnue par la communauté internationale.

"Après 52 ans, il est temps pour les Etats-Unis de reconnaître totalement la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, qui est d'une importance stratégique essentielle pour la sécurité de l'Etat d'Israël et la stabilité de la région", écrit le président américain sur Twitter.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!