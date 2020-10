Donald Trump : une sortie d'hôpital bien orchestrée

La mise en scène est bien rodée. À son arrivée à la Maison-Blanche lundi 5 octobre, après trois jours passés à l'hôpital, Donald Trump n'a qu'un objectif : montrer qu'il est plus fort que le Covid-19. En haut des marches de la Maison-Blanche, il retire son masque et envoie un message aux Américains "Ne laissez pas le coronavirus vous dominer. N'ayez pas peur de lui. Nous allons le battre. Nous avons les meilleurs équipements médicaux et les meilleurs médicaments. Sortez de chez vous, soyez prudents", a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur Twitter mardi 6 octobre.

Donald Trump pas totalement rétabli

Un peu plus tôt dans l'après-midi, ses médecins l'avaient autorisé à sortir de l'hôpital militaire. Pour la première fois, ils ont reconnu que Donald Trump avait dû être placé sous oxygène peu avant son hospitalisation, vendredi 2 octobre. "Bien qu'il ne soit pas encore entièrement tiré d'affaire, nous pensons que son état clinique lui permet de retourner à la Maison-Blanche où il sera suivi sur le plan clinique, 24 heures sur 24", a déclaré Sean Conley, un des médecins du président. Selon son médecin, il ne présente plus aucun symptôme. De son côté, le candidat démocrate Joe Biden s'est dit choqué par les déclarations de Donald Trump et publie une vidéo sur laquelle, lui, porte son masque.

Le JT

Les autres sujets du JT