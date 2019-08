“Donald Trump, un allié puissant, voire écrasant, pour Boris Johnson”

“Donald Trump veut un Brexit dur et si possible des Anglais affaiblis. Après le Brexit, il pourrait alors négocier, avec Boris Johnson, un accord commercial à son avantage. Si les Anglais s’imaginent que Donald Trump veut les renforcer, alors ils se trompent”, commence Agnès Vahramian, correspondante permanente de France 3 à Washington. Pour la journaliste, le président américain pourrait se positionner auprès de ses électeurs comme un “formidable négociateur”, d’autant que Boris Johnson a besoin du soutien de Donald Trump pour crédibiliser son Brexit.

Un rapport de force intenable ?

Toutefois, pour la journaliste, le Premier ministre britannique a tout intérêt à être prudent. “Le président américain leur promet un accord rapide, fantastique… En réalité, Donald Trump veut vendre plus de produits américains au Royaume-Uni et revenir devant ses électeurs en leur disant 'vous voyez, je suis un négociateur fantastique'”. Et de conclure : “En économie, Donald Trump n’a pas d’alliés, pas plus que les Anglais et que les autres. Boris Johnson a besoin du soutien de Trump pour crédibiliser son Brexit… Mais pas trop non plus car cet allié est très puissant, voire écrasant”.