Donald Trump "surpris" par la décision de Joe Biden de choisir Kamala Harris qu'il qualifie de "très médiocre"

"Elle a eu de très mauvais résultats aux primaires. Et ça, c'est comme un sondage", a déclaré le président américain lors de sa conférence de presse quotidienne.

Le président américain Donald Trump s'est dit, mardi 11 août, "surpris" par la décision du candidat démocrate à la Maison Blanche de choisir comme colistière la sénatrice noire Kamala Harris, dont il a jugé les performances "médiocres".

"J'étais plus surpris qu'autre chose parce qu'elle a été très médiocre" pendant la campagne des primaires démocrates, remportée par Joe Biden, a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse quotidienne à la Maison Blanche.

Elle a eu de très mauvais résultats aux primaires. Et ça, c'est comme un sondage.Donald Trump

Le milliardaire républicain, qui est candidat à sa réélection, a aussi noté que lors de l'audition du candidat conservateur controversé à la Cour suprême Brett Kavanaugh, en 2018, Kamala Harris avait été "la plus méchante, la plus horrible, la plus insolente de tout le Sénat".