Donald Trump : ses enfants vont-ils prendre le relai ?

Ivanka, Donald Jr. et Eric Trump ont-ils un avenir en politique ? Possible. À 37 ans, Ivanka Trump est la favorite de son père, et sa conseillère spéciale. Elle a été son atout pour adoucir son image envers les femmes. Elle n’a jamais évoqué la suite de sa carrière. Plus progressiste que son père sur le climat, elle pourrait être trop consensuelle pour les électeurs de Donald Trump.

Une dynastie

Donald Trump Jr., quant à lui, est un chasseur qui aime les armes. Il a également le sens du spectacle, comme avec sa compagne sur les réseaux sociaux. Il plaît aux électeurs de son père et pourrait se présenter à un poste au Congrès, en Floride. Enfin, Eric, le plus jeune, se destine pour le moment aux affaires. Le clan Trump ne manque en tout cas pas de prétendants pour la relève… Si le patriarche ne se présente pas lui-même en 2024.

Le JT

Les autres sujets du JT