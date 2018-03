Donald Trump remplace son ministre des Anciens combattants par son médecin

Le médecin Ronny Jackson a été déployé en Irak en 2005. Sa nomination doit encore recevoir l'approbation du Congrès.

Donald Trump a remplacé mercredi 28 mars à la hussarde son ministre des Anciens combattants en annonçant sur Twitter le nom de son remplaçant, le médecin militaire de la Maison Blanche Ronny Jackson.

"Je suis très heureux d'annoncer que j'ai l'intention de nommer le très respecté amiral Ronny L. Jackson, docteur en médecine, comme nouveau ministre des Anciens combattants", a écrit Donald Trump, précisant que Robert Wilkie, un responsable du Pentagone, assurera l'intérim au ministère en attendant que l'amiral Jackson ait l'approbation du Congrès.

I am pleased to announce that I intend to nominate highly respected Admiral Ronny L. Jackson, MD, as the new Secretary of Veterans Affairs.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 mars 2018

Le médecin de trois présidents américains

David Shulkin, 58 ans, était sur un siège éjectable depuis quelques semaines alors que la presse américaine évoquait des problèmes de gestion du ministère, le plus gros de l'administration avec près de 310 000 fonctionnaires, après celui de la Défense. C'est le dernier membre en date de l'administration à être remplacé avec plus ou moins de ménagement. Rien qu'en mars, le conseiller à la sécurité nationale, le secrétaire d'Etat Rex Tillerson et le principal conseiller économique présidentiel ont quitté leur poste.

Ronny Jackson, natif du Texas qui a été déployé en Irak en 2005, a été sélectionné en 2006 pour le poste de médecin de la Maison Blanche et aura ausculté trois présidents : George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump. Il a eu son quart d'heure de gloire le 16 janvier lors de la conférence de presse à la Maison Blanche, à un moment où volaient les rumeurs sur l'incapacité du président à assumer ses fonctions. Le docteur Jackson avait alors affirmé que la santé de Donald Trump était "excellente" malgré un léger embonpoint et qu'il était apte à exercer ses fonctions.