Donald Trump n’a payé que 750 euros d’impôts l’année de son élection

Dans une enquête explosive, le New York Times a décortiqué vingt ans de déclarations fiscales du président américain Donald Trump. Le journal affirme qu’il n’a pas payé d’impôts pendant près de 10 ans, car il déclarait davantage de pertes que de gains.

L’année de son élection à la Maison Blanche en 2016, il n’a en outre payé que 750 dollars d’impôts. Interrogé lors d’une conférence de presse, le président américain a balayé ce qu’il considère être des "fake news".

Climat tendu

Donald Trump a toujours refusé de publier ses déclarations d’impôts, contrairement à tous ses prédécesseurs. Cette nouvelle polémique devrait électriser les derniers jours avant l’élection présidentielle du 3 novembre. Donald Trump et Joe Biden doivent en outre se retrouver pour débattre à la télévision mardi 29 septembre. La tension est de plus en plus grande entre les deux candidats. Donald Trump a récemment accusé son concurrent de prendre des produits dopants et a demandé à ce que Joe Biden soit soumis à un test antidopage au moment du débat.