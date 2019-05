Donald Trump lancera officiellement sa campagne pour un second mandat mi-juin

Sa candidature à un second mandat n'était pas un mystère, mais elle désormais manifeste. Le président américain Donald Trump a annoncé, vendredi 31 mai, qu'il se lancera officiellement sa campagne, le 18 juin, depuis Orlando (Floride). "J'annoncerai ma candidature pour un deuxième mandat présidentiel avec la Première dame Melania et le vice-président Mike Pence (...) le 18 juin à Orlando, en Floride, au centre Amway qui compte 20 000 places", a-t-il affirmé sur Twitter, joignant un formulaire d'inscription.

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG