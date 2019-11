Donald Trump Junior publie un livre provocateur sur les anti-Trump "hystériques"

Le fils aîné du président républicain affirme ainsi son goût pour le combat politique - et n'exclut pas de briguer, lui aussi, un mandat.

"Le livre que les élites de gauche ne veulent pas que vous lisiez." Donald Trump Junior, fils aîné du président américain, a sorti mardi 5 novembre un livre de quelque 300 pages. Intitulé "Hystériques: comment les progressistes se nourrissent de haine et veulent nous faire taire", l'ouvrage s'attaque aux anti-Trump avec virulence.

Donald Trump Jr., 41 ans, resté à New York pour gérer avec son frère Eric les affaires de leur père, le dédie aux "pitoyables", faisant allusion à l'expression malheureuse d'Hillary Clinton, qui, lors de la campagne présidentielle de 2016, avait qualifié ainsi certains électeurs de Trump.

"Enerver les gauchistes"

Donald Junior fait de la provocation un outil de promotion : en parallèle de son livre, il a sorti un site internet, triggeralib.com, via lequel on peut expédier un exemplaire du livre à son "gauchiste préféré", histoire de l'énerver. Quelques suggestions de cibles y figurent : Hillary Clinton, Nancy Pelosi, la chef de file des démocrates au Congrès, es jeunes élues démocrates Alexandria Ocasio-Cortez et Ilhan Omar, devenues boucs émissaires des conservateurs, ou même le sénateur républicain Mitt Romney, très critique du président.

Mélange des genres entre les pamphlet et les Mémoires, le livre publié par l'éditeur conservateur Center Street (Hachette), figurait mardi soir en quatrième position des commandes passées sur Amazon - la veille, le président américain exhortait ses quelque 66,6 millions d'abonnés Twitter à le "commander immédiatement".

Parmi le saccusés cités dans l'ouvrage, on retrouve les cibles habituelles du président comme les médias traditionnels - dénommés "L'ennemi du peuple" -l'ancien vice-président et candidat démocrate Joe Biden, ou encore le procureur spécial Robert Mueller, "une vieille marionnette". Donald Junior conte aussi ses séjours, enfant, chez ses grands-parents maternels en Tchécoslovaquie, qui l'ont vacciné contre le "socialisme" revendiqué par le sénateur Bernie Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez. Interviewé sur CBS, il a dit pourtant avoir fait preuve de retenue dans cet ouvrage: "J'aurais pu pousser le bouchon beaucoup plus loin et ouvrir le feu, je ne l'ai pas fait."