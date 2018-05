Donald Trump et Kim Jong-Un se rencontreront le 12 juin à Singapour

C'est à Singapour que se tiendra une rencontre pour l'histoire. Le 12 juin prochain, Donald Trump et Kim Jong-Un évoqueront la dénucléarisation du régime nord-coréen. La cité-Etat a été choisie pour ses conditions de neutralité, de sécurité, et pour sa proximité géographique avec Pyongyang. En meeting hier soir, le président américain s'est voulu optimiste. "Je rencontrerai Kim Jong-Un pour poursuivre un avenir de paix et de sécurité pour le monde, pour le monde entier."

L'heure est-elle à l'apaisement ?

Entendre Trump parler de paix et de Kim Jong-Un dans la même phrase, c'était impensable il y a encore quelques mois, quand le président américain promettait le feu et la colère à celui qu'il qualifiait alors de "petit homme fusée". Kim Jong-Un, de son côté, n'hésitait pas à menacer le "gâteux américain mentalement dérangé". Après des mois de tensions et d'escalade, l'heure est-elle à l'apaisement ? Réponse à partir du 13 juin.

Le JT

Les autres sujets du JT