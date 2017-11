Donald Trump décline l'offre "probable" de "Time" pour être personnalité de l'année

Merci, mais non merci. Le président américain Donald Trump a assuré, vendredi 24 novembre, avoir décliné une offre du célèbre magazine américain Time pour être désigné personnalité de l'année 2017, visiblement vexé que le magazine mette quelques nuances dans sa proposition.

"Time Magazine a appelé pour dire que je serai PROBABLEMENT désigné 'Homme (personne) de l'année', comme l'an dernier, mais il fallait que je donne mon accord pour une interview et une séance de photos", a tweeté le président américain. "J'ai dit que probablement n'est pas suffisant et j'ai décliné. Merci quand même !", a-t-il ajouté.

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway!