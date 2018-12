Etats-Unis : Donald Trump annonce le départ de son ministre de l'Intérieur

Au lendemain de la nomination de son nouveau chef de cabinet par intérim, Donald Trump a annoncé samedi 15 décembre un nouveau départ au sein de son gouvernement, celui de son ministre de l'Intérieur, le très controversé Ryan Zinke. "Le ministre de l'Intérieur Ryan Zinke quittera l'administration à la fin de l'année après une période de près de deux ans", a tweeté le président américain, samedi matin. Le nom de son successeur sera officialisé "la semaine prochaine".

Secretary of the Interior @RyanZinke will be leaving the Administration at the end of the year after having served for a period of almost two years. Ryan has accomplished much during his tenure and I want to thank him for his service to our Nation.......