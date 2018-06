Donald Trump accusé d'avoir détourné les fonds de sa fondation

Cette attaque, qui touche au cœur des affaires du président américain, a été immédiatement qualifiée de "ridicule" par celui-ci.

Un ennui judiciaire de plus pour Donald Trump. Le président des Etats-Unis a été accusé jeudi par l'Etat de New York d'avoir utilisé l'argent de sa fondation à des fins personnelles. La plainte a été déposée au civil jeudi 14 juin par la procureure de l'Etat, Barbara Underwood. L'affaire touche directement à la gestion des affaires du président et à la société new-yorkaise qui chapeaute ses avoirs, la Trump Organization, installée dans la Trump Tower, sur la 5e Avenue de Manhattan. Donald Trump a immédiatement qualifié de "ridicule" cette attaque.

La Fondation Trump n'était guère plus qu'un chéquier pour régler les dépenses de M. Trump et de ses entreprises à des organisations à but non lucratif, quelles que soient leur raison d'être et leur légalité.Barbara Underwood, procureure de l'Etat de New Yorkcitée par l'AFP

L'assignation affirme notamment que la fondation, créée en 1987 mais à laquelle Trump ne donnait plus lui-même d'argent depuis 2008, n'avait pas d'employé propre. Son conseil d'administration, où siégeaient les enfants Trump, n'existait que sur le papier. Et ses dépenses étaient directement réglées par la Trump Organization, non pas en fonction de leur objectif charitable, mais uniquement en fonction du statut fiscal du destinataire du chèque. Sans contrôle, Donald Trump aurait ainsi utilisé la fondation pour payer des frais personnels, promouvoir ses hôtels ou clubs de golf, et même peser sur sa campagne électorale, ce qui est strictement interdit par la loi.

Une action pour dissoudre la fondation

La plainte cite notamment une levée de fonds organisée le 28 janvier 2016 dans l'Etat de l'Iowa, présentée comme une opération charitable pour les anciens combattants alors qu'elle avait tous les attributs d'un meeting électoral. Ce qui pourrait constituer une violation des règles sur le financement des campagnes. Le document cite aussi un paiement de 10 000 dollars pour le compte d'une association d'aide aux jeunes avec des difficultés d'apprentissage, qui aurait servi à payer une toile représentant Donald Trump.

La procureure a lancé une action pour dissoudre la fondation et exiger la restitution de quelque 2,8 millions de dollars. Elle demande aussi à ce que le président américain soit interdit de diriger une organisation à but non lucratif à New York pendant 10 ans. Ses enfants seraient eux interdits de direction pendant un an.