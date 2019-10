Désintox. Non, les supporters d\'Alexandria Ocasio-Cortez n\'incitent pas à manger des enfants pour sauver la planète

Curieuse scène qui s'est déroulée à New York, le 3 octobre dernier. Lors d'une réunion publique organisée par l’étoile montante de la scène démocrate américaine, Alexandria Ocasio-Cortez, élue au Congrès américain en novembre 2018, une jeune femme a pris le micro. Son conseil pour la démocrate ? Reprendre le slogan écrit sur son t-shirt : « Sauvez la planète. Mangez un enfant ».

Pour elle, pas de doute : « Il faut qu'on commence à manger des bébés. On n'a plus le temps. Même si vous comptiez bombarder la Russie, il y a quand même trop de gens sur Terre, trop de pollution ». Le micro lui est ensuite repris, et l’élue démocrate enchaîne se contentant d'un simple : « L'espoir n'est jamais perdu ».

Cette vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, et a été reprise par... le président américain, Donald Trump lui-même, qui a commenté ainsi la vidéo : « Elle est vraiment nulle ! ». Son fils, Donald Trump Jr. a également eu le commentaire suivant : « Cela ressemble, pour moi, à une supportrice normale de Alexandria Ocasio-Cortez ».

Si AOC est à la pointe sur ces questions, ses supporters sont-ils radicalisés au point de manger des enfants pour réduire le réchauffement climatique ? Non. La jeune femme était en réalité membre d’un groupe appelé Lyndon LaRouche PAC. Un groupe spécialisé dans ce genre d'opération, qui déstabilise régulièrement des manifestations ou meetings politiques, en prenant souvent pour cible les écologistes. Comme l'explique un historien au Washington Post, ce groupe décrit comme conspirationniste, antisémite, homophobe et raciste avait été fondé par un certain Lyndon Larouche il y a 40 ans. Et n'a rien à voir avec Alexandria Ocasio-Cortez.

