Désintox. Les fausses photos compromettantes de Christine Blasey Ford

Christine Blasey Ford, une chercheuse américaine de 51 ans, est sortie de l’ombre à l’annonce de cette nomination, en accusant le juge d’agression sexuelle dans les années 80. Depuis, elle fait l’objet de tous les dénigrements.



D’abord, ce sont des photos la montrant seins nus avec des bouteilles d’alcool à la main, qui ont commencé à circuler abondamment. La publication de ces images est alors censée démontrer que la réputation et l’exemplarité de la femme accusant un juge catholique, laisse à désirer. Pourtant, que ce soit cette photo la montrant comatant sur une table de picnic ou celle-ci avec une femme assise, jambes écartées sur un bar, elles sont toutes fausses. La première image est beaucoup trop récente pour avoir été prise dans les années 80. Et la seconde, date des années 60 et ne peut donc pas montrer Christine Blasey, qui n’était pas encore née.

Et si ces fausses photos ne suffisaient pas pour mettre en cause l’enseignante, ses détracteurs ont trouvé un nouvel angle d’attaque. Christine Blasey serait surtout une opposante au juge de droite, Brett Kavanaugh et à Donald Trump. Pour prouver son « gauchisme », rien de tel que des clichés la montrant avec des personnalités de gauche. Dernier exemple en date, cette photo avec la bête noire des conservateurs américains comme européens: George Soros. Là encore, il ne s’agit pas de Christine Blasey. Mais d’une ukrainienne activiste des droits de l’homme.

