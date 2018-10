Désintox. Les Etats-Unis n\'ont pas l\'air le plus propre du monde

« Les Etats-Unis ont l’air le plus propre du monde… et de loin ! »

s’enthousiasme le président des Etats-Unis Donald Trump. A l’appui de son message qui a recueilli plus de 200 000 mentions « j’aime » sur le réseau social Instagram, une carte du monde. Elle montrerait, selon la légende que « 91% de la population mondiale est exposée à des niveaux de pollutions de l’air supérieurs aux recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé »… Mais « personne aux Etats-Unis ».

On sait que Donald Trump voit l'Amérique en grand mais en l'occurrence, il se trompe complètement... D’abord, la carte ne montre pas la qualité de l’air en général, mais seulement une source de pollution parmi d’autres : la pollution aux particules fines de moins de 2,5 micromètres de diamètre, aussi appelées PM 25. Qui plus est, la carte reflète une moyenne annuelle par pays. Une analyse plus fine des données de l’OMS donne un meilleur score à des pays comme la Suède ou la Finlande qu’à l’Oncle Sam.

Quant à dire que « personne aux Etats-Unis » n’est exposé aux PM 25 au-delà des quantités que l’OMS détermine comme dangereuses… C’est parfaitement faux. En effet, dans un dixième des 300 points de mesure répartis sur le territoire américain, le seuil fixé par l’Organisation Mondiale de la Santé est dépassé.

Enfin, Donald Trump a tort de se féliciter de cette carte. Elle se fonde sur des données de 2016, année durant laquelle le milliardaire n’était pas encore président des Etats-Unis. Et l’évolution des chiffres ne lui est pas favorable : le seuil d’alerte de l’OMS en PM 25 a été dépassé dans 92 villes aux Etats-Unis en 2016… Et dans 179, soit presque deux fois plus, en 2017.

