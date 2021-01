Désintox. États-Unis : non, les militaires n\'ont pas joué la chanson « Hit the road, jack » de Ray Charles au départ Donald Trump

Le 19 janvier dernier des vidéos sur les réseaux sociaux Twitter et Youtube sont parues des images montrant une fanfare militaire qui joue l’air du morceau Hit the road Jack de Ray Charles. D’après le commentaire qui les accompagne, la scène se déroulerait à Washington DC, devant la Maison Blanche, la veille de l’investiture de Joe Biden.

Or les paroles de la chanson signifient « Prends le large Jack, et ne reviens jamais jamais jamais », donnant l'impression que les militaires se moquent du président sortant Donald Trump. Résultat : la vidéo a été vue et partagée par des centaines de milliers de personnes, notamment des opposants à l’ancien président républicain.

Sauf qu’elle n’est pas authentique. Et plus précisément, c’est la bande son de la vidéo qui pose problème, mais aussi la date. En effet, si la vidéo a bien été tournée à Washington, et qu’elle montre bien une répétition de fanfare militaire en vue de l’investiture devant la Maison Blanche, elle a en fait été tournée le 18 janvier, et non le 19. Surtout, un internaute facétieux a modifié la bande son, qui n’avait à l’origine pas grand-chose à voir avec le célèbre titre de Ray Charles. La vidéo originale, diffusée par un journaliste de CNN, permet de s’en assurer : on y entend un air de fanfare beaucoup plus classique.

Une fois n’est pas coutume, pour ses derniers jours à la Maison Blanche, Donald Trump aura cette fois été victime, et non coupable de fake news.

