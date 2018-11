Des Finlandais se moquent de Donald Trump, qui les a cités en exemple sur leur gestion des incendies

Stupéfaction en Finlande. Les déclarations de Donald Trump citant en exemple le pays dans la prévention des feux de forêts ont provoqué l'hilarité de ses habitants. S'exprimant devant des journalistes ce week-end en Californie, où il se trouvait pour évaluer l'impact des incendies ayant dévasté cet Etat, Donald Trump a mis en cause le système local de gestion des forêts tout en affirmant que la Finlande détenait la solution.

Il a cité le président finlandais, qui lui aurait dit que ses concitoyens "passent beaucoup de temps à ratisser et nettoyer et à faire des choses (dans la forêt)". Problème : le président Sauli Niinisto a confié à l'édition dominicale du journal Ilta-Sanomat qu'il ne se souvenait pas d'avoir parlé de ratissage lors de sa rencontre avec Trump à Paris, une semaine auparavant. "Je lui ai dit que la Finlande était un pays couvert de forêts, mais que nous avions un bon système et réseau d'alerte".

Les Finlandais ont répondu au président américain en postant sur les réseaux sociaux des photos les représentant avec un râteau, accompagnées du hashtag #rakenews (un jeu de mot entre "rake", râteau, et "fakenews", l'expression désignant les "fausses informations" prisée de Donald Trump).

As a responsible Finn, I find it important to also keep Finland’s neighboring countries safe from forest fires. Here I am raking in Denmark #rakenews #rakeamericagreatagain #justrakingaway #FinnishRakingSeason #keepingscandinaviasafe #neighborhelp #finlandhelpingdenmark pic.twitter.com/o8VT6PPDvY

Here at @AaltoUniversity we deeply care about our #environment. So we jumped at the opportunity to combine our global #designthinking hackathon with #raking, students and staff united! This #sustainable #forest challenge heads to the Netherland next. #raketheforest #RakeNews pic.twitter.com/TmYgfAhVvu