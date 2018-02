Déficit commercial : le sorgho américain au cœur des tensions entre la Chine et les États-Unis

Ils ont décidé de se rendre coup pour coup. Entre les États-Unis de Donald Trump et la Chine, les tensions commerciales se multiplient. Cette fois-ci, Pékin part en guerre contre le sorgho américain. Une céréale proche du quinoa, prisée des fabricants chinois d'alimentation animale. L'an dernier, Pékin en a acheté 4,8 millions de tonnes aux États-Unis pour un milliard de dollars. Mais les Chinois accusent les Américains de faire baisser artificiellement les prix à coups de subventions, avec un but : déstabiliser le marché au détriment des agriculteurs chinois.

De lourdes taxes sur certaines marchandises chinoises

Sur le sorgho, Pékin déclenche une enquête. Une tension commerciale de plus. Il y a deux semaines, Donald Trump imposait de lourdes taxes sur les importations de panneaux solaires et de machines à laver, visant principalement la production chinoise. Aluminium, acier ou encore bois sont aussi dans le collimateur de l'administration américaine. Mais cette guérilla entre les deux pays ne pourra pas aller bien loin, selon l'économiste Philippe Chalmin. Pour l'heure, la balance commerciale entre les deux pays penche largement en faveur de la Chine, qui exporte toujours plus vers les États-Unis.

