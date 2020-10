Covid-19 : Donald Trump a retrouvé le Bureau ovale et "n'a plus de symptômes depuis 24 heures", annonce son médecin

Le président américain, qui n'a plus de fièvre depuis 4 jours, a, pour la première fois depuis sa sortie de l'hôpital, travaillé dans son bureau de la Maison Blanche.

Le moindre de ses faits et gestes sont épiés. Testé positif au Covid-19 il y a une semaine, sortie de l'hôpital lundi et de retour au travail dans son Bureau ovale mercredi 7 octobre, le comportement président américain Donald Trump est scruté avec une attention particulière. "Il n'a pas eu de fièvre depuis plus de quatre jours et pas de symptômes depuis plus de 24 heures", a annoncé son médecin Sean Conley.

Le docteur a précisé que les dernières analyses à partir de prélèvements effectués lundi ont permis de déceler des traces d'anticorps au Covid-19 qui étaient indétectables jeudi soir, lorsqu'il a été testé positif. Pour le virologue Florian Krammer, de l'école de médecine Icahn à New York, ces résultats ne sont pas nécessairement très parlants à ce stade. "Il est tout à fait possible que la majorité des anticorps détectés viennent de la transfusion", a-t-il expliqué à l'AFP.

Dans son Bureau ovale, le président est tenu informé des discussions sur le plan d'aide à l'économie ainsi que de l'avancée de l'ouragan Delta, a indiqué son porte-parole Brian Morgenstern. Lors de son retour à la Maison Blanche, M. Trump, critiqué depuis le début de la pandémie pour ses messages brouillons et ses approximations, avait déjà suscité la polémique. "N'ayez pas peur du Covid", avait-il tweeté lundi depuis l'hôpital, suscitant la consternation dans le milieu médical.